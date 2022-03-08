اللواء سلامي: إيران أول دولة إسلامية تطلق قمرًا صناعيًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، أثناء إطلاق القمر الصناعي "نور 2 "، الذي انطلق بنجاح إلى المدار، نشكر الله تعالى على هذا الإنجاز عظيم، ونهنئ قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني و كل مسلمين العالم.

وأكد سلامي ان التواجد في الفضاء هو أحد معايير ومؤشرات الدول المتقدمة في العالم، مضيفا: "إنه تقدم كبير أن نضع أعيننا في السماء مرة أخرى وننظر إلى الأرض من الفضاء".

ومضى يقول إن هذا الحدث المهم والإنجاز ليس مجرد عمل تقني، بل تجاوز الإرادات التي أرادت حبسنا في الأرض، اليوم استطعنا التغلب على العدو وهذه التقنيات المتطورة والمعرفة الجديدة تحولت إلى منتج ناجح.

وفي النهاية قال اللواء سلامي: "أتمنى أن يتم تنفيذ سلسلة الإطلاقات التي صممناها في إستراتيجية تواجدنا في الفضاء كلها بنجاح في وقتها مثل هذا النجاح".

وجدير بالذكر انه أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.

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