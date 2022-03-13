حرس الثورة الاسلامية يحذر الكيان الصهيوني/ أي تصرف عدواني ضدنا سيواجه ردود قاسية وحاسمة ومدمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت دائرة العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية بيان حول المؤمرات الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني واستهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر وشر الصهاينة"، ونص البيان فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن جرائم هذا الكيان لن تمر دون رد. استهدف الليلة الماضية "المركز الاستراتيجي للتآمر وشر الصهاينة" بصواريخ نقطوية تابعة لـ "فيلق الحرس الثوري الإسلامي".

ومرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني المجرم من أن تكرار أي شر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية سيواجه ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الايراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية ولن يسمحوا لأحد بالتهديد أو الهجوم عليه.

العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي

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