وزيرة الخارجية الاندونيسية تعبر عن ارتياحها ازاء ازدياد حجم التجارة مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شددت مارسودي اثناء هذا اللقاء الذي جرى هامش الاجتماع الثالث لدول الجوار الأفغاني اضافة الى روسيا في الصين على ضرورة تعزيز التعاون بين اندونيسيا وايران في مختلف المجالات وخاصة مجالي الصحة واتفاقية التعريفة الجمركية المرجحة.

من جانبه أكد اميرعبداللهيان على رغبة ايران لتوسيع التعاون مع اندونيسيا وخاصة في المجالات الاقتصادية وعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقية التعريفة الجمركية المرجحة وتعزيز التعاون في مجال التقنيات الصحية وخاصة لقاح الكورونا، وقدم شرحا عن توصل العلماء الايرانيين لتقنيات متنوعة في مجال انتاج لقاح الكورونا.

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