الرئيس المصري يستقبل بن سلمان في مطار القاهرة الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي في بيان نشره عبر "فيسبوك" إنه "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين وللأمتين العربية والإسلامية".

/انتهى/