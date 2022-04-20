صادرات ايران الى افريقيا ترتفع الى اكثر من الضعف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام المكتب العربي والإفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بيلتن، قال ان الصادرات الايرانية الى افريقيا قد سجلت رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة، موضحاً: 579 مليون دولار كانت صادرات إيران إلى إفريقيا عام 2020 ، لكن هذا الرقم لامس 1195 مليون دولار في العام الماضي والتي سجلت زيادة قدرها 107 بالمائة.

وحول شركاء التصدير الرئيسيين لإيران في إفريقيا عام 2021 قال: "غانا 353 مليون دولار في المرتبة الأولى وجنوب إفريقيا 254 مليون دولار في المرتبة الثانية ونيجيريا 125 مليون دولار في المرتبة الثالثة وتليها : موزمبيق 98 مليون دولار ،كينيا 77 مليون دولار ، السودان 73 مليون دولار ، الجزائر 67 مليون دولار ، تنزانيا 55 مليون دولار ، الصومال 29 مليون دولار ، إثيوبيا 11 مليون دولار".

وأضاف بيلتن: "صادرات إيران إلى دول أفريقية أخرى العام الماضي كانت أقل من 10 ملايين دولار.

ولفت إلى أن صادرات إيران إلى بلدان إفريقيا، موضحاً: شملت الصادرات الايرانية الى بلدان افريقيا سبائك الصلب ومنتجات الحديد واليوريا والبيوتان السائل والبروبان السائل والحديد أو الصلب وبعض مواد البناء".

ووفقاً لبيلتن فقد بلغت واردات إيران من إفريقيا عام 2021 حوالي 60 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 37٪ مقارنة بعام 2020 وكانت معظم واردات إيران من تنزانيا وغانا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وكينيا على التوالي.

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