الجمهورية الاسلامية تمتلك أكبر قوة صاروخية في منطقة غرب آسيا/ تسجیل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا

نائب القائد العام لحرس الثورة: الجمهورية الاسلامية تمتلك أكبر قوة صاروخية في منطقة غرب آسيا

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيراني لشؤون العمليات، العميد عباس نيلفروشان، أن الحرس الثوري يمتلك أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في منطقة غرب آسيا.

في الخليج الفارسي؛ بحرية حرس الثورة الاسلامية توقف سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهربة

أعلن مدير العلاقات العامة للمنطقة الثانية من البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية عن توقف سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهربة .

خلال ثلاثة أشهر؛ صادرات إيران الى الصين تبلغ 4 مليارات دولار

أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية أن صادرات البلاد للصين سجلت 4.119 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، أي في الفترة بين 20 ديسمبر 2021 و20 مارس 2022.

السفارة الروسية في طهران: خبر ارسال اسلحة ايرانية الى روسيا لاستخدامها في الحرب باوكرانيا غير صحيح

فنّدت السفارة الروسية في طهران خبر ارسال اسلحة ايرانية الى روسيا لاستخدامها في الحرب باوكرانيا ووصفته بانه مفبرك وقالت بان هذا الخبر لا يتطابق مع الواقع.

عبر برقية تهنئة؛ الرئيس الايراني يهنئ المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بعد تتويجه بلقب آسيا

هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي"، المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، على فوزه بالمركز الاول في بطولة اسيا 2022 وتتويجه بقب البطولة.

الصحة الإيرانية: تسجیل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين لغاية اليوم

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية (حتى ظهریوم الاحد).

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