مجلس صيانة الدستور: هذا اليوم يُحقق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية

أصدر مجلس صيانة الدستور في إيران بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي يصادف غدا الجمعة شدد خلاله على أن المشاركة في احياء هذا اليوم تحقق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية وتساهم في استمرارية مبادئ تحرير فلسطين وفضح الجرائم الصهيونية.