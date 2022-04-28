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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٤٥ م

بمناسبة يوم القدس العالمي؛

مجلس صيانة الدستور: هذا اليوم يُحقق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية

مجلس صيانة الدستور: هذا اليوم يُحقق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية

أصدر مجلس صيانة الدستور في إيران بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي يصادف غدا الجمعة شدد خلاله على أن المشاركة في احياء هذا اليوم تحقق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية وتساهم في استمرارية مبادئ تحرير فلسطين وفضح الجرائم الصهيونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في البيان أيضاً : ان استعدادات الشباب الفلسطيني والمجاميع الجهادية وتجسيدها للقوة باستمرار تظهر تفوق فلسطين وقدراتها يوما بعد يوم وتكشف ضعف العدو الغاصب.

وأضاف اليبان: في وقت كانت فيه القوى الكبرى تحاول طمس اسم فلسطين ووضعه في رفوف التاريخ، انطلق مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل لاتخاذ موقف تاريخي حكيم باعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، وبذلك أحبط معادلات الاستكبار العالمي.

واكد البيان الدعم المطلق من قبل شعب ايران ونظامها الاسلامي لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ، وادانة جرائم الكيان الصهيوني وحماته، وتقديم كل الدعم لتحرير القدس الشريف.

/انتهى/

رمز الخبر 1923379
https://ar.mehrnews.com/news/1923379/

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