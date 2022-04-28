رئيسي: أمريكا اعترفت بعجزها في الضغط على إيران/ 17 وفاة جديدة بكورونا

الرئيس الإيراني: شعبنا أثبت قدرته على نيل حقوقه/ أمريكا اعترفت بعجزها في الضغط على إيران

أكد رئيس الجمهورية لدى استقباله وزير الدفاع الصيني ان الشعب الايراني أثبت امكانية نيل حقوقه وتحقيق مطالبه العليا، عبر المقاومة والصمود، مشيراُ إلى أن الاميركيين الذين ارادوا ممارسة أقسى الضغوطات على ايران عبر خرقهم للاتفاق النووي، يعترفون اليوم رسميا بهزيمتهم المدوّية في ممارسة سياسة الضغوط القصوى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، قال لدى استقباله وزير الدفاع الصيني، ويو فنغ، اليوم الاربعاء في طهران، : "إننا نتابع العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين القائمة على اساس الثقة المتبادلة بيننا، وذلك بعيداً عن التطورات الدولية، كما نولي أولوية للتنفيذ الناجح لبرنامج التعاون الشامل الذي مدته 25 عام"...

رئيس مجمع أهل البيت: الاحتفاء بيوم القدس العالمي سيكون مختلفا هذا العام

قال رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت الشيخ اختري إن الشعب الإيراني يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني من خلال العديد من المراسم الخاصة بيوم القدس العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل آية الله الخامنئي، رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت، الشيخ محمد حسن اختري، أكد خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف، أن الاحتفاء بيوم القدس العالمي هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا عن السنوات السابقة.

واشار الشيخ أختري الى أن اتحاد وتكاتف صفوف الفلسطينيين عزز عزيمة الداعمين للقضية الفلسطينية، مبيناً أن دماء شهداء المقاومة غذت شجرة المقامة وجعلتها وارفة الظلال وستأتي أكلها بإذن الله...

خلال لقاء وزير الدفاع الايراني والصيني؛ الإجراءات الأميركية أحادية الجانب أدت لانعدام الأمن والاستقرار في العالم

انتقد وزيريّ الدفاع الايراني والصيني خلال لقائهم في طهران الإجراءات الأميركية أحادية الجانب التي أدت إلى انعدام الأمن والاستقرار في العالم،

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الدفاع الايراني العميد أشتياني ،اشار لدى استقباله اليوم الاربعاء وزير الدفاع الصيني، الفريق وي فنغ هه، إلى سياسة الجمهورية الإسلامية لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة والآسيوية، معتبرا التعاون بين البلدين في مختلف الأبعاد بأنه مهم واستراتيجي ومتأثّر بالعلاقات العريقة والحضارية ، فضلاً عن المقاربات المشتركة تجاه التطورات الدولية. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه اللقاءات في تحسين مستوى العلاقات بين البلدين وتعميقها وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم في نهاية المطاف...

الصحة الإيرانية 17 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

صرّحت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء، أنه تم تسجيل 17 وفاة و 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيراً إلى اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 6 ملايين و 975 الفا و147 شخصا لغاية الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحة الإيرانية أعلنت، اليوم الاربعاء، تسجيل 21 وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها: بلغ عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و41 شخصا...

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