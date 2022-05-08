الجهاد الإسلامي: نحيي أبطال عملية "إلعاد" الذين مرغوا أنف الاحتلال وأظهروا هشاشة منظومته الأمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، طارق عز الدين، قال : "إن اعتقال هؤلاء الأبطال منفذي العملية في "إلعاد" لن يثني مجاهدي شعبنا عن مواصلة طريقهم الجهادي، وسيبقى الاحتلال يدفع ثمن احتلاله لأرضنا وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا".

وبيّن عز الدين أن عملية "إلعاد" أحدثت إرباكاً وزعزعة لأركان الكيان الصهيوني على أيدي هؤلاء الأبطال، والتي جاءت في ذكرى احتلال فلسطين، لتؤكد أن الحق الفلسطيني لا يموت ولا ينسى.

وتابع : بوركت سواعد المجاهدين وبورك شعبنا المعطاء الصامد والمرابط في باحات الأقصى والمدافع عن حقنا في أرضنا التاريخية.

وطالب عز الدين كل أبناء شعبنا البطل بجميع توجهاته، برص الصفوف والعمل على تصعيد المقاومة بأشكالها كافة، من أجل لجم الاحتلال وإرهابه وغطرسته الإجرامية.

المصدر: فلسطين اليوم

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