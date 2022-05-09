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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٢٩ م

في بغداد؛

ايران تخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبي العراقي

ايران تخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبي العراقي

يخوض المنتخب الأولمبي الايراني مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي، في العاصمة بغداد هذا الشهر، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في أوزبكستان خلال يونيو/حزيران المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم غانم عريبي، قال اليوم الاثنين، خلال تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد: "تلقينا موافقة الجانب الإيراني على خوض مباراتين في العاصمة بغداد، يومي 24 و27 مايو آيار الحالي في ملعبِ المدينة الدولي".

وأضاف: "في ضوء المنهاج التَحضيري الذي قدّمه المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، سيتجمع الأولمبي في بغداد من 15 حتى 27 من الشهرِ الحالي، قبل التوجه إلى أوزبكستان للمشاركةِ في البطولة الآسيويّة، التي ستنطلق في الأول من حزيران (يونيو) المُقبل".

/انتهى/

رمز الخبر 1923632
https://ar.mehrnews.com/news/1923632/

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