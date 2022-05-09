ايران تخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم غانم عريبي، قال اليوم الاثنين، خلال تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد: "تلقينا موافقة الجانب الإيراني على خوض مباراتين في العاصمة بغداد، يومي 24 و27 مايو آيار الحالي في ملعبِ المدينة الدولي".



وأضاف: "في ضوء المنهاج التَحضيري الذي قدّمه المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، سيتجمع الأولمبي في بغداد من 15 حتى 27 من الشهرِ الحالي، قبل التوجه إلى أوزبكستان للمشاركةِ في البطولة الآسيويّة، التي ستنطلق في الأول من حزيران (يونيو) المُقبل".

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