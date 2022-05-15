خطيب زاده يوقع على السجل التذكاري للشهيدة الاعلامية "شيرين أبو عاقلة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اليوم (الأحد)، السفارة الفلسطينية في طهران حيث وقع على السجل التذكاري الذي فتحته السفارة تخليدا لذكرى الاعلامية الفلسطينية البارزة "شيرين ابوعاقلة".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية العمل الإرهابي الصهيوني وقدم تعازيه في استشهاد السيدة أبو عاقلة لأسرتها والشعب الفلسطيني ووسائل الإعلام.

ويذكر ان الصحفية الفلسطينية العاملة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة استشهدت يوم الأربعاء الماضي إثر إصابتها برصاصة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها اقتحام حي الجابريات، القريب من مخيم جنين.

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