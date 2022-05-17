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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٠ ص

اليوم الثلاثاء؛

إصابة مسن بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

إصابة مسن بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء النار صوب مسن قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بحجة محاولته الطعن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بينت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني وصول سيارة الإسعاف التابعة لها إلى مكان الحدث على حاجز حوارة جنوب نابلس وتم نقل الإصابة إلى مستشفيات الداخل المحتل، ولم يتم معرفة طبيعة إصابته حتى اللحظة.

وصرحت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وبيت فوريك ، وسط ازدحام كبير .

ويشار الى ان مواجهات عنيفة وقعت الليلة الماضية بين قوات الاحتلال والمقدسيين خلال تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف مما أدى لإصابة 71 مواطناً، بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والضرب وفقا للهلال الأحمر .

/انتهى/

رمز الخبر 1923809
https://ar.mehrnews.com/news/1923809/

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