إصابة مسن بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بينت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني وصول سيارة الإسعاف التابعة لها إلى مكان الحدث على حاجز حوارة جنوب نابلس وتم نقل الإصابة إلى مستشفيات الداخل المحتل، ولم يتم معرفة طبيعة إصابته حتى اللحظة.

وصرحت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وبيت فوريك ، وسط ازدحام كبير .

ويشار الى ان مواجهات عنيفة وقعت الليلة الماضية بين قوات الاحتلال والمقدسيين خلال تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف مما أدى لإصابة 71 مواطناً، بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والضرب وفقا للهلال الأحمر .

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