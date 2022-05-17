أوكرانيا ليست دولة مستقلة والغرب لا يحتاجها وإنما يستخدمها فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن لدى موسكو معلومات تفيد بأن الجانب الأوكراني في المفاوضات يخضع لسيطرة لندن وواشنطن.

وقال: "لدينا معلومات تصلنا عبر قنوات مختلفة مفادها أن واشنطن ولندن تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة، وربما حتى بشكل مباشر يوجد ممثلون لهما على الأراضي الأوكرانية".

وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، إلا لأنها دولة قابلة للاستهلاك.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف، مؤكدا استعداد روسيا لحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن نظام كييف يصرح بأن أوكرانيا ليست دولة معادية للروس، لكن الحقائق تقول عكس ذلك.

وقال: "نظام كييف يتحدث الآن عما يحدث في بلدهم، وأن أوكرانيا ليست معادية لروسيا ... وأن الدولة لا توجد فيها النازية الجديدة، رغم أن الحقائق واضحة للعيان".

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