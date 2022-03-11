الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين استقبال "هرتسوغ" في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الاتحاد، في بيان له :"لقد تفاجأنا بالزيارة، وهي لا تخدم إلا الاحتلال، وتضر بنضال الشعب الفلسطيني، معتبرا الخطوة تطبيعاً مرفوضا ومدانا مع الاحتلال".

وأضاف :"بأن الخطوة لا تليق بشهامة الشعب التركي، والتزاماته الإسلامية والإنسانية، ومواقفه المشرفة من القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال"

وختم البيان بأن مكانة تركيا في الأمة الإسلامية، تحتم عليها أن تقف أكثر في وجه الاحتلال ورموزه، وما يقومون به من جرائم تنتهك القيم والقوانين الدولية.

وكانت قد شهدت مدن تركية عدة، منذ الأربعاء، مظاهرات ووقفات احتجاجية رافضة لزيارة إسحاق هرتسوغ إلى البلاد، حيث نظمت مؤسسات المجتمع المدني مظاهرات في أنقرة وإسطنبول ومحافظات تركية أخرى؛ احتجاجا على زيارة هرتسوغ.

وجدير بالذكر انه أعلن مكتب رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أنه سيزور تركيا يوم الأربعاء، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً.

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