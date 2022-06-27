المشاركة في معرض "شنغهاي" يعدي الى قفزة اقتصادية كبيرة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري خلال اجتماع مع المسؤولين في وزارة الخارجية لمتابعة الامور الاقتصادية مع الدول الاجنبية، المشاركة في معرض شنغهاي يعدي الى قفزة اقتصادية كبيرة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأعرب صفري عن ارتياحه للخطاب الفعال للرئيس في قمة بريكس، وشدد على أهمية وجود الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في لجان بريكس المتخصصة.

كما اعتبر صفري أن الصين سوق شاسعة، فإن تطوير الصادرات معها يساوي الصادرات إلى عدة دول.

وأضاف صفري إلى أنه تم الحصول على التراخيص اللازمة في مجال السلع المعرفية وبعض المنتجات الزراعية، ويمكن للقطاع الخاص تحقيق ربح جيد من السوق الصيني الكبير من خلال حضور المعرض في الوقت المحدد.

وعقب هذا الاجتماع، تمت متابعة موافقات اللجنة المشتركة القطرية الكوبية وعقدت المشاورات لإزالة العقبات التي تعترض بعض الاتفاقات. كانت الاتفاقات في مجال الطاقة والطب والعلوم في اللجنة الكوبية المشتركة من بين القضايا التي تم تعيين الوزارات المعنية لتكون مسؤولة عنها لإزالة العقبات.

ثم ناقش المشاركون في هذا الاجتماع كيفية تعاون الأجهزة، والعقبات الرئيسية وسبل تحسين التعاون فيما بينها، وعرضوا محاورهم ومقترحاتهم.

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