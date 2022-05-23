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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٢٥ م

في مسقط؛

الرئيس الإيراني يلتقي الجالية الإيرانية + صور

الرئيس الإيراني يلتقي الجالية الإيرانية + صور

التقى الرئيس الإيراني حجة الإسلام إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين في مقر السفارة الإيرانية بمسقط الجالية الإيرانية المقيمة في سلطنة عمان في إطار زيارته الرسمية للسلطنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، التقى اليوم الاثنين بالجالية الإيرانية المقيمة في سلطنة عمان في مقر السفارة الإيرانية بمسقط، وضلك في إطار زيارته الرسمية للسلطنة.

الرئيس الإيراني يلتقي الجالية الإيرانية + صور

وأكد حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، خلال اللقاء على دور الجالية الإيرانية في تعزيز العلاقات وعكس الصورة الحضارية والمشرقة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الرئيس الإيراني يلتقي الجالية الإيرانية + صور

وحضر اللقاء السفير العماني لدى الجمهورية الإسلامية، إبراهيم بن أحمد المعيني وعدد من رجال الأعمال من الجانب الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1923987
https://ar.mehrnews.com/news/1923987/

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