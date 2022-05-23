الرئيس الإيراني يلتقي الجالية الإيرانية + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، التقى اليوم الاثنين بالجالية الإيرانية المقيمة في سلطنة عمان في مقر السفارة الإيرانية بمسقط، وضلك في إطار زيارته الرسمية للسلطنة.

وأكد حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، خلال اللقاء على دور الجالية الإيرانية في تعزيز العلاقات وعكس الصورة الحضارية والمشرقة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحضر اللقاء السفير العماني لدى الجمهورية الإسلامية، إبراهيم بن أحمد المعيني وعدد من رجال الأعمال من الجانب الإيراني.

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