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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٦:٢٢ م

اليوم؛

الاولمبي الايراني يخوض مباراة ودية مع نظيره العراقي

الاولمبي الايراني يخوض مباراة ودية مع نظيره العراقي

يخوض الأولمبي الايراني مبارة اليوم الثلاثاء مع نظيره العراقي في اطار مبارتين وديتين هذا الشهر قبل السفر إلى أوزبكستان، للمشاركة في بطولة الأمم الآسيوية للمنتخبات الأولمبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتواجد منتخب ايران في مجموعة تضم قطر وتركمنستان وأوزبكستان، بينما يتواجد المنتخب العراقي في مجموعة الموت التي تضم منتخبات الاردن والكويت وأستراليا.

وتقام المباراة اليوم على أرض ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، ومن المتوقع حضور 30 ألف متفرج – السعة الكاملة للملعب.

ويتقدم المنتخب الايراني على نظيره العراقي بفارق انتصار وحيد، حيث تقابلا 6 مرات، فازت إيران 3، وفاز العراق 2، وتعادلا مرة واحدة من دون أهداف كانت في تصفيات آسيا المؤهلة لنسخة 2020 في دور المجموعات على ملعب شهيد دستكردي في العاصمة الايرانية طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1924011
https://ar.mehrnews.com/news/1924011/

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