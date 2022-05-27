إيران تستدعي القائم بألاعمال السويسري في طهران لمتابعة رفع الحظر عن السفينة الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لرفع حجز السفينة الروسية الناقلة للنفط الايراني في المياه الساحلية لليونان بضغط من الحكومة الامريكية، تم استدعاء القائم بالأعمال السويسري في طهران الى وزارة الخارجية.

وحذرت وزارة الخارجية القائم بالأعمال السويسري بان يوصل الرسالة الى الولايات المتحدة حول استمرارها في انتهاكها الواضح للقوانين واللوائح الدولية لقانون البحر والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة، كما تم التأكيد على الرفع الفوري لحجز السفينة وحمولتها.

وأعلن القائم بالأعمال السويسري أنه سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن.

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