بوتين يتعهد لنظيره الصربي بمواصلة إمداد بلاده بالغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، وأعلن استمرار إمداد صربيا بالغاز الروسي دون انقطاع.

وأعلن الكرملين، في بيانٍ اليوم الأحد، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، واتفقا خلالها، من بين أمور أخرى، على أنّ روسيا ستواصل شحنات الغاز دون انقطاع إلى شريكها في البلقان".

وتابع البيان أنه تمّ التأكيد خلال الاتصال على "نية بلديهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصربية، وجرى تناول تطورات الأوضاع في أوكرانيا وفي كوسوفو".

من جهته، قال الرئيس الصربي إنّه اتفق على عقد مدته ثلاث سنوات لتوريد الغاز في الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي.

وأضاف للصحافيين: "لا أستطيع التحدث عن السعر الآن، كل التفاصيل سيتم الاتفاق عليها مع غازبروم."

وينتهي عقد لتوريد الغاز مدته 10 سنوات بين صربيا و"غازبروم" في 31 أيار/مايو.

وبحث رئيسا صربيا وروسيا في أوائل نيسان/أبريل استمرار إمداد صربيا بالغاز بعد انتهاء العقد الحالي في نهاية الشهر الجاري.

وجدد الرئيس الصربي، في وقتٍ سابق، موقف بلاده الرافض للعقوبات الغربية ضد روسيا، وقال: "منذ اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كشفنا موقفنا، وبعد 70 يوماً نتمسك به".

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