فريق المصارعة الوطني غادر طهران متوجها الى كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات المصارعة الدولية التابعة لاتحاد المصارعة العالمي كأس بولات تورليخانوف ستقام في الفترة من 2 إلى 5 يونيو في ألماتي بكازاخستان.
فريق المصارعة في بلادنا المشارك في هذه المسابقات كما يلي:
وزن 55 كجم: بويا دادمرز
وزن 60 كجم: علي رضا نجاتي - بويا ناصربور
67 كجم: ميثم دلخاني
72 كجم: محمد رضا كرائي
77 كجم: محمد رضا مختاري
82 كجم: بجمان بشتام
87 كجم: رامين طاهري - علي شريفي
97 كجم: مهدي فلاح
130 كجم: علي أكبر يوسفي - أمين ميرزاده
المدرب: محمد بنا
المدربون: رسول جزيني، بهروز حضرتي بور، رحيم كيوي
الحكم: ابراهيم رادمرد
وجدير بالذكر ان مسابقات المصارعة ستقام ليومي 2 و 3 يونيو من عام 2022 وستقام مسابقات المصارعة الحرة ليومي 4 و5 يونيو من عام 2022.
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