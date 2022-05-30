فريق المصارعة الوطني غادر طهران متوجها الى كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات المصارعة الدولية التابعة لاتحاد المصارعة العالمي كأس بولات تورليخانوف ستقام في الفترة من 2 إلى 5 يونيو في ألماتي بكازاخستان.

فريق المصارعة في بلادنا المشارك في هذه المسابقات كما يلي:

وزن 55 كجم: بويا دادمرز

وزن 60 كجم: علي رضا نجاتي - بويا ناصربور

67 كجم: ميثم دلخاني

72 كجم: محمد رضا كرائي

77 كجم: محمد رضا مختاري

82 كجم: بجمان بشتام

87 كجم: رامين طاهري - علي شريفي

97 كجم: مهدي فلاح

130 كجم: علي أكبر يوسفي - أمين ميرزاده

المدرب: محمد بنا

المدربون: رسول جزيني، بهروز حضرتي بور، رحيم كيوي

الحكم: ابراهيم رادمرد

وجدير بالذكر ان مسابقات المصارعة ستقام ليومي 2 و 3 يونيو من عام 2022 وستقام مسابقات المصارعة الحرة ليومي 4 و5 يونيو من عام 2022.

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