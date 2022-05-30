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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:٥٧ ص

للمشاركة في المسابقات الدولية؛

فريق المصارعة الوطني غادر طهران متوجها الى كازاخستان

فريق المصارعة الوطني غادر طهران متوجها الى كازاخستان

غادر فريق المصارعة الوطني الايراني طهران متوجها إلى كازاخستان الليلة الماضية للمشاركة في المسابقات الدولية واتحاد المصارعة العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات المصارعة الدولية التابعة لاتحاد المصارعة العالمي كأس بولات تورليخانوف ستقام في الفترة من 2 إلى 5 يونيو في ألماتي بكازاخستان.

فريق المصارعة في بلادنا المشارك في هذه المسابقات كما يلي:

وزن 55 كجم: بويا دادمرز

وزن 60 كجم: علي رضا نجاتي - بويا ناصربور

67 كجم: ميثم دلخاني

72 كجم: محمد رضا كرائي

77 كجم: محمد رضا مختاري

82 كجم: بجمان بشتام

87 كجم: رامين طاهري - علي شريفي

97 كجم: مهدي فلاح

130 كجم: علي أكبر يوسفي - أمين ميرزاده

المدرب: محمد بنا

المدربون: رسول جزيني، بهروز حضرتي بور، رحيم كيوي

الحكم: ابراهيم رادمرد

وجدير بالذكر ان مسابقات المصارعة ستقام ليومي 2 و 3 يونيو من عام 2022 وستقام مسابقات المصارعة الحرة ليومي 4 و5 يونيو من عام 2022.

/انتهى/

رمز الخبر 1924152
https://ar.mehrnews.com/news/1924152/

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