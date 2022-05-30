سنثأر للشهيد "صياد خدايي" من الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح اللواء سلامي لدى لقائه بعائلة الشهيد حسن صياد خدايي الذي اغتيل الاسبوع الماضي في طهران اثر عملية ارهابية، أن الشهداء الذين يستشهدون على يد الصهاينة يناولون مرتبة ومقام عال لأنهم قضوا نحبهم على يد أشقى الاشخاص وان شاء الله سوف نثأر للشهيد.

وأشار أن لدى زيارته مدينة قم قبل ايام، كانت هناك مطالبة شعبیة بالثأر للشهيد صياد خدايي، كما انه رأى اصرارا على الثأر اثناء تشييع الشهيد.

وأعتبر أن الشهيد صياد خدايي يعد نموذجا مناسبا لشباب المجتمع وأن الاسلام وعبر هولاء الشهداء يظل خالدا.

اللواء سلامي بيّن أن "العدو من قلب البيت الابيض وتل أبيب، تعقب لأشهر وسنوات الشهيد من بيت الى بيت ومن زقاق الى زقاق حتى تمكن من قتله، وأن العدو يعد استشهاده نصرا وهذا يدل على عظمة الشهيد."

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