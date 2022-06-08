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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٤:٤٢ م

العميد فدوي:

الاسراع في صناعة السفن يؤدي دورا مهما في توفير فرص العمل

الاسراع في صناعة السفن يؤدي دورا مهما في توفير فرص العمل

شدد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية العميد "علي فدوي" على الحاجة إلى تسريع بناء السفن قائلاً: "إن بناء السفن صناعة يمكن أن تولد فرص عمل وتجلب الدخل للبلاد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المسؤول في اتصال مصور مع مركز تدشين ناقلة النفط «افراماکس ۲» في بوشهر: لو تم استخدام قدرات وعلم الشبان الايرانيين، سنرى حينذاك مؤشرا للعلم الايراني في اي منطقة من هذا العالم سواء كان في البر او في البحر او في السماء.

واعتبر نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية صناعة السفن من الصناعات التي يمكن ان توفر فرص العمل واستحصال العائدات الى ما شاء الله.

وأعرب العميد " فدوي " عن امله بأن تتكلل الاختبارات البحرية بالنجاح ويتم ادخال ناقلة النفط «افراماکس ۲» في الخدمة في اقرب وقت ممكن.

/انتهى/

رمز الخبر 1924378
https://ar.mehrnews.com/news/1924378/

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