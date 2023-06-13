الفياض: الحشد الشعبي يمثل إرادة العراقيين وهو ليس طرفاً سياسياً ضد أحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الفياض في المؤتمر السنوي لهيئة الحشد الشعبي في ذكرى تأسيسه التاسعة إنّ "النصر كان حليف الحشد في معاركه، ونحن لسنا طرفاً سياسياً، وليس ضد أي أحد"، مشدداً على أنّ "الحشد الشعبي لكل العراقيين".

وأضاف: "سنكون جميعاً أوفياء لدماء الشهيد أبو مهدي المهندس، ونحن بحاجة إلى أن ننظر أين كنّا وأين أصبحنا، وهذه المراجعة أساسية في الفهم الاستراتيجي، ولسنا سفينة تتقاذفها الأمواج".

وتابع: "يجب أن لا ننسى دور الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني المعلم والمربي، صاحب المعنويات العالية، الذي فعل كل ما يستطيع، وكان ما قام به كبيراً جداً".

ورأى الفياض أنّ "العراق قبل انطلاق الحشد شيء، وبعد الحشد شيء آخر، ويجب أن نسجل ما شهدناه، والتاريخ أمانة بين أيدينا".

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن "الحشد الشعبي منذ تأسيسه عامل إيجابي لحماية العراق، وهو القوة اللصيقة بالشعب، وهو يؤدي دوراً في منع انجرار البلد إلى حرب أهلية".

ومثّلت فتوى المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني "الجهاد الكفائي" نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث العراقية، وأدت الفتوى التي صدرت في 13 يونيو/حزيران 2014 إلى تشكيل قوات الحشد الشعبي، بهدف مواجهة تنظيم "داعش الإرهابي"، إلى جانب الجيش العراقي.

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