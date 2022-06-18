أول قطار ترانزيت بين كازاخستان وتركيا یصل إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن حسب قرار الحكومة الثالث عشر لتعزيز العلاقات مع الجيران والبلدان في المنطقة، وكذلك خطة وزارة الطرق والتنمية الحضرية لتعزيز الترانزيت، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية، و تدشين ممرات جديدة، وصل أول قطار ترانزيت من كازاخستان - تركمانستان - إيران - تركيا يحمل شحنة ترانزيت من الكبريت التركماني للتصدير إلى البلاد صباح يوم الجمعة 17 يونيو من حدود سكة حديد إنتشه - بورون.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة سكة حديد طهران يوم الثلاثاء 21 يونيو بالتزامن مع زيارة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت لإيران. خلال وجود رئيس كازاخستان في طهران، من المفترض أن يقام حفل افتتاح رمزي لممر السكك الحديدية الجديدة من كازاخستان إلى تركيا من إيران.

وفي السابق، كانت البضائع الكازاخستانية تذهب إلى ميناء باكو ثم إلى تركيا عن طريق قطار"باكو- تبليسي - قارص"، ولكن بعد زيادة تكاليف الشحن، حل خط السكك الحديدية الإيراني محل ممر السكك الحديدية البحري السابق من كازاخستان إلى تركيا.

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