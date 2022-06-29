الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها الى تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي طهران متوجها إلى تركمانستان اليوم (الأربعاء) لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين على رأس وفد رفيع المستوى.

وتوسيع الترانزيت بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وإحياء الطريق بين الشمال والجنوب لبحر قزوين من أهم مواضيع التي سيتم مناقشتها خلال القمة.

وكان الرئيس الايراني قد زار تركمانستان (عشق أباد) في 27 نوفمبرعام 2021 لحضور القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO).

كما شارك وزير خارجية بلادنا في اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في عشق آباد يوم أمس.

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