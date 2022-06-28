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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٤:٤٦ م

القوات التركية تقصف بالمدفعية مناطق سكنية بريف حلب

القوات التركية تقصف بالمدفعية مناطق سكنية بريف حلب

اعتدت القوات التركية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة التي تدعمها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على مناطق سكنية بريف حلب الشمالي في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية لـسانا بأن القوات التركية قصفت صباح اليوم بالمدفعية والقذائف الصاروخية أطراف قرية تل قراح والأحياء السكنية في بلدة دير جمال في منطقة إعزاز وبلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن القصف التركي أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتعتدى القوات التركية بشكل متكرر على مناطق الريف الشمالي لمحافظات الحسكة والرقة وحلب ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين الأطفال والنساء وأضرار كبيرة في منازل المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية مثل شبكات المياه والكهرباء والطرق.

/انتهى/

رمز الخبر 1924844
https://ar.mehrnews.com/news/1924844/

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