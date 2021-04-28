استشهاد طفل وإصابة 14 مدنياً بانفجارين في مدينة جرابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة سانا انه استشهد طفل وإصيب 14 مدنياً بجروح بانفجار دراجة نارية مفخخة وعبوة ناسفة زرعت بسيارة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي إلى جانب إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي الإرهابيين".

وذكرت مصادر أهلية أن "دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من حاجز للمجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا في مدينة جرابلس بالتزامن مع انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في المكان ذاته ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 14 مدنياً بجروح".

ولفتت المصادر إلى أن الانفجارين تسببا أيضاً بإصابة عدد من الإرهابيين إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

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