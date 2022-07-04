وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الاذربيجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف في مبنى وزارة الخارجية الايرانية في طهران.

وناقش معا اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية .

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