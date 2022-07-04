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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١:١٢ م

في مبنى وزارة الخارجية؛

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الاذربيجاني

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الاذربيجاني

التقى وزيرا خارجية إيران وأذربيجان قبل بضع دقائق وناقشا بعضهما البعض أهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية في مبنى وزارة خارجية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف في مبنى وزارة الخارجية الايرانية في طهران.

وناقش معا اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية .

/انتهى/

رمز الخبر 1924980
https://ar.mehrnews.com/news/1924980/

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