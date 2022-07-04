وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الاذربيجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف في مبنى وزارة الخارجية الايرانية في طهران.
وناقش معا اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية .
/انتهى/
التقى وزيرا خارجية إيران وأذربيجان قبل بضع دقائق وناقشا بعضهما البعض أهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية في مبنى وزارة خارجية الايرانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف في مبنى وزارة الخارجية الايرانية في طهران.
وناقش معا اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية .
/انتهى/
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