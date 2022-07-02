أمير عبداللهيان: طهران تعارض بشدة العمليات العسكرية التركية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان خلال زيارته إلى سوريا لدى وصوله إلى دمشق: إن طهران تعارض بشدة العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد حلاً سياسياً للأزمة السورية وتجنب الخيارات العسكرية.

وهذه رابع زيارة يقوم بها أمير عبد اللهيان لدمشق بعد توليه هذا المنصب.

وجديربالذكر انه اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن زيارة حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا الليلة الماضية، وذكر أن الهدف من هذه الزيارة هو مراجعة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

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