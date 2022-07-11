رئيسي يشدد على أهمية الحفاظ على الميزات التاريخية للهند كأرض الاحترام للديانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي رداً على رسالة التهنئة التي وجهها رئيس وزراء الهند بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الهند حكومة وشعباً لا سيما سكان هذا البلد المسلمين البالغ عددهم 200 مليون نسمة، وتمنى لشعب الهند السلام والصداقة وللمنطقة الأمن والازدهار والتنمية.

وأثناء شكره لرسالة التهنئة التي بعث بها رئيس وزراء الهند، شدد الرئيس الايراني على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي للهند كأرض الاحترام للديانات والجماعات الروحية.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في رسالة التهنئة حجة الإسلام رئيسي بعيد الأضحى المبارك ، متمنياً السلام والصداقة والنجاح للحكومة والشعب الايراني.

واعتبر رئيس وزراء الهند احتفال 200 مليون مسلم هندي بهذا العيد كرمز للسلام والصداقة بين الأديان المختلفة في الهند.

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