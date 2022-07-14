نائب وزير الخارجية الروسي: إيران شريك استراتيجي موثوق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بوغدانوف، خلال مؤتمر، إنّ هناك أوجه تشابه تاريخية وعلاقات خلال الفترة ما بين القرنين الـ16 والـ21 بين روسيا وإيران"، مضيفاً أنّ موسكو ترى في إيران "شريكاً موثوقاَ، وله نفس طريقة التفكير في سياق التغيرات العالمية المرتبطة بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومحاولات الغرب الجماعي لمقاومة هذه العملية الموضوعية بكل الوسائل".

وأشار بوغدانوف إلى أنّ "الرد الأفضل على هذه التحديات هو تعميق التعاون بشكل أكبر بين الدول المستقلة، وهما روسيا وإيران، على الرغم ما يبذله الأعداء من جهود...". وشدد على أنّ "إيران وروسيا اليوم ليستا جارتين فقط، ولكنهما أيضاً شريكتان مهمتان في الشؤون الدولية".

ولفت نائب الوزير إلى أنّ الدولتين تواصلان العمل على اتفاقية جديدة بينهما، والتي ستخلق "هيكلية موثوقة للتعاون يؤطرها أفق زمني من الخطط لفترة من 20 إلى 25 عاماً". وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استعداد بلاده بشكل بناء لعقد "قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران".

ونقلت وكالة سبوتنيك في وقت سابق، تأكيد الكرملين توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طهران في 19 تموز/يوليو، "حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان".

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