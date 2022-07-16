الحوثي: قرروا ماشئتم فقرارنا بأيدينا وانتم تعلمون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنعاء، محمد علي الحوثي، قال في سلسلة تغريدات على منصة تويتر : "بغير إنهاء العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه على اليمن قرروا ماشئت فقرارنا بأيدينا وانتم تعلمون ذلك".

وأضاف الحوثي في تغريدة أخرى: "لن نقبل باستمرار اجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

وتابع عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنعاء: "على الاعداء الذين يعقدون قمة في السعودية ايقاف العدوان والحصار والإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني من قبلهم".

واشار إلى رفض تمديد الهدنة بنفس النسق الذي مضت عليه الهدنة وتمديدها الأخير، قائلاً: "وأي خيار آخر لن يجنون من ورائه سوى الوبال ولعنة التاريخ الدائمة".

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