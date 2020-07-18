احتجاز سفن النفط يضغط بشدة على الحياة المعيشية للمواطن اليمني

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن جريمة احتجاز دول العدوان سفن النفط تفاقم الأزمة الإنسانية، و"تضغط بشدة على الحياة المعيشية الصعبة للمواطن اليمني التي صنعها العدوان".

وفي تغريدة ثانية قال " ان التحذيرات التي تطلقها دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه بشأن صهريج صافر ليس خوفا على البيئةكما يدعون وإنما محاولة للتهرب عن تحملهم مسؤولية الكارثة التي صنعوها بخرقهم للقانون تعسفا بااحصار للصهريج ولليمن وبتصرفاتهم العسكرية الاجرامية باعلان المحافظة وصافر هدف عسكري".