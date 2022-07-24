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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٤:٤٤ م

الإطار التنسيقي يكشف اسمين سيطرحهما لمنصب رئيس وزراء العراق

الإطار التنسيقي يكشف اسمين سيطرحهما لمنصب رئيس وزراء العراق

كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، عن اسمين سيتم طرحهما من قبل الإطار لشغل منصب رئيس وزراء العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر إن "الإطار التنسيقي سيطرح يوم الأثنين المقبل اسمي قاسم الأعرجي ومحمد شياع السوداني ليتم اختيار واحدٍ منهما لمنصب رئاسة الوزراء".

وأضاف، أن "التفاهمات بشأن تشكيل الحكومة وصلت لمراحل متقدمة والإطار التنسيقي يدرك أن تأخير تشكيل الحكومة أكثر من ذلك لن يصب بمصلحته ومصلحة جميع الأطراف بمن فيهم الكرد".

ويوم أمس، أكدت كتلة الصادقون النيابية، أن "الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة تمرير رئيس الجمهورية".

وقال النائب عن الكتلة أحمد الموسوي، أن "الاطار التنسيقي قرر عدم انتظار الكرد اذا تأخروا اكثر".

وتداول خلال الاسبوعين الاخيرين الى جانب الكاظمي لرئاسة الحكومة، قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي، وعبدالحسين عبطان وزير الشباب والرياضة السابق، والنائب محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة اسعد العيداني، والوزير السابق علي شكري.

/انتهى/

رمز الخبر 1925432
https://ar.mehrnews.com/news/1925432/

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