الكيان الصهيوني يمر كل يوم بأزمة وهذه من نجاحات جبهة المقاومة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب في اليوم الأول من التجمع الوطني الخامس والعشرين لأئمة الجمعة في البلاد، الذي عقد في طهران مساء الاثنين، رغم استثمار العدو وحملة الحروب الشاملة على أمن البلاد، فإن الظروف الأمنية للبلاد مواتية وفي هذه الحكومة الشعبية والثورية نرى التعاون بين الأجهزة العسكرية و توفير الامن في البلاد.

كما أشار حجة الإسلام خطيب إلى الإجراءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني من أجل خلق حالة من انعدام الأمن والتخريب في البلاد، وأوضح: نجح جنود إمام زمان (ع) للقبض على أحد فرق العمليات التابعة لقوات الاحتلال الصهيوني وإفشال مخططهم قبل أن يتمكنوا من التفجير.

وفي إشارة إلى الإجراءات الاستخباراتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان الأمن القومي للبلاد، قال وزير الامن: أي دولة لديها مؤمرات ضد أمن بلادنا يجب أن تعلم أنها لن تكون في مأمن من أفعالنا.

وقال: حاليا يمر الكيان الصهيوني كل يوم بأزمة وهذه من نجاحات جبهة المقاومة والبركات المتبقية من مدرسة الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وحول التفاعل مع الجيران قال حجة الإسلام خطيب: الحكومة استخدمت كل قوتها لتوسيع التواصل والتفاعل مع دول الجوار.

كما أشار إلى زيارات المسؤولين في الحكومة الايرانية لدول المنطقة، مضيفا إن أحد العوامل التي تربط الناس بالحكومة هو النهج الشعبي لهذه الحكومة، ووجود الرئيس الموقر في الساحة الداخلية والدولية.

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