الحكومة تدعم الشركات المعرفية المساهمة بمعالجة التحديات التقنية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الاول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، أكد خلال تصريح للصحفيين، اليوم الاربعاء، على هامش تدشين "مصنع تجريبي لإنتاج غاز الهيليوم والغاز الطبيعي المسال" في جامعة "صنعتي شريف" بطهران، على دعم الحكومة الإيرانية للشركات المعرفية المحلية لما تملكه من دور اساسي في معالجة التحديات التي تعترض مسيرة التقدم في البلاد.

وأشار النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى ان توظيف طاقات الشركات المعرفية في البلاد، يتم في اطار الستراتيجيات الاساسية للحكومة الايرانية اليوم، واعتبر ان الطاقات الشبابية وخريجي الجامعات لا سيما الناشطين في المجالات المعرفية، رصيدا كبيرا في مسار الحركة التقدمية للبلاد، مؤكداً أن الحكومة عازمة على معالجة المشاكل الراهنة في ايران بالتعاون مع العلماء والشريحة الشبابية الكفوءة.

وفيما يخص تجربة "إنتاج غاز الهيليوم والغاز الطبيعي المسال"، التي انجزت على يد خريجي الجامعات والشركات المعرفية في ايران، اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية على انه تطور ايجابي يبعث على التقدير والثناء؛ مبينا ان هذه التقنية كانت حكرا على اوروبا وامريكا ما ان احدى الدول المجاورة اغتنمت الفرصة لتوسيق هذه التقنية وتحقيق العائدات منها.

وقد تقرر على هامش هذه المراسم وفي اطار سياسة دعم الشركات المعرفية، ان يتم بالتعاون مع وزارة النفط حسم اتفاقية شراء 10 اطنان مبدئيا، وفي المراحل التالية 100 طن من هذا المنتج.

/انتهى/