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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٩ ص

بموافقة من الرئيس الايراني؛

"نذيري اصل" أصبح ممثلاً لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

"نذيري اصل" أصبح ممثلاً لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بموافقة الرئيس الايراني تم تعيين "محسن نذيري اصل" سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا وممثل بلادنا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "محسن نذيري اصل " بناء على اقتراح وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان وموافقة الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي تم تعيينه كسفير جديد وممثل دائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، وقد تم تحديده في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعشية مغادرته الى فيينا، قدم نذيري اصل خطة عمله لفترة العمل في لقاء مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان، وتم إطلاعه على توصيات وتوجيهات من قبل امير عبداللهيان.

وجدير بالذكر ان محسن نذيري اصل لديه الدكتوراه في القانون الدولي بالإضافة إلى لقب سفير وممثل دائم اسبق للجمهورية الإسلامية الايرانية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، ولديه خبرة لحضور عدة بعثات في مجال المنظمات الدولية في ملف عمله.

/انتهى/

رمز الخبر 1925526
https://ar.mehrnews.com/news/1925526/

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