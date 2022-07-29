الاحتلال يحتجز مصابًا بعد إطلاق النار عليه بالقرب من حاجز حوارة في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الهلال الأحمر، أن إصابتين وصفت جراحهم بالمستقرة وثالثة خطرة، وتم نقل إصابتين إلى مستشفى رفيديا.

وأكد أن الاحتلال يحتجز الشاب الجريح الذي وصفت جراحه بالحرجة جراء اصابته في الرقبة فيما يرفض تسليمه للهلال عند حاجز حوارة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل لأجيال: "تعاملت طواقمنا مع اصابتين بالرصاص الحي بالأرجل تم نقلهما لمستشفى رفيديا على حاجز حوارة، واصابة رفض جيش الاحتلال تسليمها وتم نقلها بواسطة الاسعاف الإسرائيلي".

وأضاف أن الجيش منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان إصابة الشاب الحرج.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للمركبة التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها قرب حاجز حوارة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان، وهي مهشمة الزجاج مع وجود فتحات دائرية بين الجوانب بفعل الرصاص.

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