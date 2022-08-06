روسيا تفرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية الروسية في بيان لها، أن الكنديين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الروسية، سيحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.

وأضاف الخارجية أنها أخذت بعين الاعتبار “درجة العداء” التي تميز حكومة جاستين ترودو، التي تخوض “أنشطة خبيثة ضد العالم الروسي والقيم التقليدية”، حسب بيان الوزارة.

وأكدت الخارجية أن قائمة العقوبات هذه ليست الإجراء النهائي، وسيتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات في وقت لاحق.

وتأتي خطوة موسكو ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في 27 يونيو و7 يوليو الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طالت عددا من المسؤولين والصحفيين والخبراء الروس، إضافة إلى بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.

/انتهى/