وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحف الإيرانية لهذا اليوم تطرّقت إلى مواضيع عديدة، تمحورت حول جولة المفاوضات الجديدة في فيينا، وبما يتعلق بالقمر الصناعي "خيام" وغيرها، ونذكر منها ما قالته صحيفة "إطلاعات": "رئيس مجلس الشورى قاليباف .. إيران تدعم جهاد الشعب الفلسطيني لإستعادة أرضه وحقوقه".

إليكم أبرز عناوين الصحف لهذا اليوم:

ايران ..

تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بالبلاد و الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح سيكون ممكنا العام المقبل

وطن امروز ..

القمر الصناعي الإيراني " خيام" يتحول لكابوس جديد للكيان الصهيوني وأمريكا

خراسان ..

ردود فعل أمريكية وصهيونية غاضبة إزاء إطلاق إيران القمر الصناعي" خيام" للفضاء

رويش ملت ..

رئيس منظمة الفضاء الإيرانية يتحدث عن مراحل وضع تصاميم القمر " خيام " وصناعته وإطلاقه

اطلاعات ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف .. إيران تدعم جهاد الشعب الفلسطيني لإستعادة أرضه وحقوقه

رسالت ..

فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو لمظاهرات " جمعة الغضب" يوم غد تنديدا بالجرائم الصهيونية

جمهوري اسلامي ..

إيران ترفض صيغة الإتفاق الأوروبية المقترحة الخاصة بمفاوضات إحياء الإتفاق النووي بفيينا

قدس ..

المدمرة جماران تجبر قراصنة هاجموا سفينة تجارية إيرانية بخليج عدن على الفرار

كيهان ..

وقوع إشتباكات دامية بين مرتزقة الإمارات والسعودية في جنوب اليمن

مردم سالاري..

أمريكا توسع دعمها العسكري لأوكرانيا بتزويدها بصواريخ خاصة بتدمير نظم الرادار الروسية

ابتكار ..

الأمم المتحدة تحذر من مخططات " داعش" لإستغلال أوضاع الحرب بأوكرانيا لشن هجمات بأوروبا

جوان ..

إنذار صيني حاسم لتايون .. لن نتردد عن إستخدام القوة متى ما إستدعت الحاجة

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