إنجازات صناعة الدفاع في البلاد تعتبر رمزاً لفشل العقوبات على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف يوم الصناعة الدفاعية للشعب الايراني وكل مقاتلي القوات المسلحة ولا سيما المختصين بوزارة الدفاع وغيرهم من الكادحين في مجال الصناعة الدفاعية وايضا اخلد ذكرى شهداء البلاد الغاليين في صناعة الدفاع.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن قدرة بلادنا على الردع والدفاع محلية وتنبع من الفكر والقوة الإيرانية، ولا يمكن لأي قوة أن تمنع الزيادة المستمرة في قوة الردع الإيرانية وتعزيز القوة الدفاعية للبلاد.

وتابع: إن الإنجازات التي حققتها صناعة الدفاع في البلاد، بالإضافة إلى كونها رمزًا لفشل سياسات العقوبات لأعداء إيران الإسلامية، تظهر بوضوح أننا إذا وثقنا بخبراء البلاد الشباب، يمكننا التغلب على المشاكل والوصول الى التقدم.

وقال قاليباف إن صناعة الدفاع في البلاد جمعت الآن بين ثلاث سمات مهمة واستراتيجية: أولاً: أصبحت صناعة دافعة تعمل في الوقت نفسه على تطوير مجالات علمية أخرى وخاصة التقنية والهندسة. ثانيًا: تلعب دورًا مهمًا في الدفاع وقوة الردع للبلاد من خلال توفير احتياجات القوات المسلحة وخلق التفوق التكنولوجي، والميزة الثالثة أنها ستصبح مكملًا مهمًا لاقتصاد البلاد من خلال فتح أبواب صادرات الدفاع في المستقبل القريب.

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