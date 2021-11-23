الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تشهد أي انحرافات في البرنامج النووي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر صحفي مشترك مع مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي الذي عقد في مقر الوكالة، ان القضية برمتها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي قضية فنية والوكالة لا تأخذ بعين الاعتبار أو تتأثر بالقضايا السياسية ومؤامرات أعداء إيران في دفع برنامج النووي الايراني.

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية بان شدد غروسي عدة مرات اليوم على أنه لا يرى أي انحراف في البرامج النووي الايراني وأن إيران تتابع أنشطتها النووية وفق المعاهدات والقواعد.

وأوضح إسلامي بالنسبة للأسئلة حول الوكالة تم الرد على المستندات التي قدمها الأعداء للوكالة كما تم إغلاق ملف بعض هذه المستندات وبقيت بعض الحالات قائمة لذلك اتفقنا على إنهاء جميع القضايا.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية المهم أن إيران مصممة على برنامجها النووي. واتفقنا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تساعد إيران في الأمور المتعلقة بحياة الناس.

وقال اسلامي ان الوكالة ستشجع وتدعم الدول التي لديها التكنولوجيا والصناعة لاستخدام قدراتها الصناعية لتطوير الكهرباء النووي كما انها ستدعم الصناعات الإيرانية لاستخدام هذه القدرة في تطوير وتوسيع القدرة الكهربائية.

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