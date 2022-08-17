  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٩:٤٣ م

شمخاني: لن يكون لمجلس الأمن القومي قرار بشأن المفاوضات

شمخاني: لن يكون لمجلس الأمن القومي قرار بشأن المفاوضات

أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن المجلس لن يصدر قرارا بشأن المفاوضات، قائلاً: "إن المجلس سيراجع الاتفاق ثم يقدم تقريرا إلى مجلس النواب".

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، بخصوص الجلسة المشتركة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأربعاء مع المسؤولين المعنيين بقضية المفاوضات النووية ، بأن البرلمان لديه قانون بموجب قانون المبادرة الاستراتيجية، عزز إلى حد كبير القوة التفاوضية للجمهورية الإسلامية الايرانية نظرا الى الدعم الفني الذي وفرته.

وأضاف أنه خلال المفاوضات جرت المشاورات وتبادل المعلومات على شكل اجتماعات شفهية أو حتى كتابية مع اللجان وقاعة البرلمان، واليوم عقد الاجتماع المغلق وكان جيد جداً.

وفي الختام أشار أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي لن يكون لديه قرار بشأن الاتفاق المحتمل، مؤكداً أن المجلس سيراجعه ويصادق عليه ومن ثم سيرفع تقريره لمجلس النواب.

/انتهى/

رمز الخبر 1925984
https://ar.mehrnews.com/news/1925984/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات