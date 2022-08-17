شمخاني: لن يكون لمجلس الأمن القومي قرار بشأن المفاوضات

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، بخصوص الجلسة المشتركة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأربعاء مع المسؤولين المعنيين بقضية المفاوضات النووية ، بأن البرلمان لديه قانون بموجب قانون المبادرة الاستراتيجية، عزز إلى حد كبير القوة التفاوضية للجمهورية الإسلامية الايرانية نظرا الى الدعم الفني الذي وفرته.

وأضاف أنه خلال المفاوضات جرت المشاورات وتبادل المعلومات على شكل اجتماعات شفهية أو حتى كتابية مع اللجان وقاعة البرلمان، واليوم عقد الاجتماع المغلق وكان جيد جداً.

وفي الختام أشار أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي لن يكون لديه قرار بشأن الاتفاق المحتمل، مؤكداً أن المجلس سيراجعه ويصادق عليه ومن ثم سيرفع تقريره لمجلس النواب.

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