الاطار التنسيقي يقبل المناظرة التي دعا لها الصدر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفتلاوي قالت في تغريدة، "استجابة لدعوة مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي شرط ان يضمن سماحته سلامتي بعد انتهاء المناظرة".

كما كتب عضو المكتب السياسي في حركة "عصائب أهل الحق" محمود الربيعي على تويتر: "المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحا للجمهور وكشفا للمخفي من الأمور".

وأضاف: "أنا أؤيد الدعوة لها (للمناظرة) بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقيادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف، على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم أمس، عن تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع فلم نر تجاوبا ملموسا منهم.

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