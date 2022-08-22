أمير عبد اللهيان يؤكد على ضرورة التبرئة الكاملة والإفراج الفوري عن "حميد نوري"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان السفير السويدي لدى طهران ماتياس لينتر في مبنى وزارة الخارجية.

وفي هذا الاجتماع، قال وزير الخارجية الايراني في إشارة إلى آخر حالة العلاقات الثنائية بين البلدين، إن الحكم الصادر بحق السيد حميد نوري غير مقبول وشدد على ضرورة التبرئة الكاملة والإفراج الفوري عنه.

كما طالب وزير خارجية بلادنا بأن يتمتع السيد نوري بحقوقه الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى العلاج الطبي وتسهيل الاتصال بأسرته.

وفي حين وعد سفير السويد بان يطرح القضية بسرعة أمام حكومته، مضيفا إن سياسة بلاده تتبع مواصلة المشاورات بهدف الحفاظ على العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الاير انية وتحسينها.

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