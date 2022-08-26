أمير عبد اللهيان يلتقي نظيرته التنزانية خلال جولته لإفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بوزيرة خارجية تنزانيا مولا مولا اليوم الجمعة.

وأكد وزير خارجية بلادنا في الاجتماع الرسمي مع السيدة مولامولا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اللجنة المشتركة الأولى للتعاون الشامل واللقاءات مع السلطات التنزانية وخاصة اتفاقيات مع رئيس تنزانيا.

واعتبر أمير عبد اللهيان حل مسألة التأشيرات للمهتمين بالأنشطة الاقتصادية الإيرانية في تنزانيا أحد الشروط الأساسية للتطور المتوقع للعلاقات بين البلدين.

اضافة على ذلك، أكد وزير خارجية بلادنا في معرض شرحه لآخر تطورات مفاوضات رفع العقوبات، أنه إذا كانت أمريكا واقعية، فسيكون من الممكن تنفيذ الاتفاقات السابقة بشروط جديدة.

/انتهى/