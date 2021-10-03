ايران تؤكد اهمية ايجاد حل سياسي عادل لانهاء الازمة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة، علي اصغر خاجي، اجرى اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص الجديد للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، لمتابعة مشاورات الجمهورية الاسلامية الايرانية الرامية لحل وتسوية ازمة اليمن.

واستعرض الجانبان في هذه المحادثة آخر المستجدات المتعلقة برفع الحصار وعملية السلام في اليمن، وشدد كبير مستشاري وزير الخارجية على استمرار الدور البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية في تحقيق السلام العادل من خلال الحل السياسي.

وفي اشارة إلى تاريخ الجهود البناءة التي تبذلها ايران لحل الازمة في اليمن، دعا المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى اليمن إلى استمرار هذا التعاون موضحاً جهوده الاخيرة لتعزيز السلام في اليمن في إطار الامم المتحدة./انتهى/