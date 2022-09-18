عمدة طهران يشكر الشعب والحكومة والمرجعية العراقية على حسن ضيافة زوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عمدة طهران، علي رضا زاكاني، قال في بيان: "اشكر الشعب العراقي النبيل والمرجعية الدينية البصیرة والجهات المعنية العراقية الخدومة باعتبارهم المضيفين الرئيسيين لهذا الحدث العالمي".

وثمن حسن الضيافة والتخطيط المتواصل والشامل لاصحاب المواكب العراقية والشعب المدرك العاشق لهذا البلد العظيم والجهات المعنية لا سيما محافظي النجف الاشرف والكربلاء المقدسة والحشد الشعبي الجبار والمرجعية الدينية العراقية، قائلا: "كلهم -حفظهم الله- مهّدوا الطريق لكي تتم هذه المسيرة الكبرى بالاجواء الحسینية الطيبة، اشكر جميع الاعزاء وجزاهم الله خير الجزاء بفضله وكرمه".

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