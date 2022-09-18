  1. إيران
  2. المجتمع
١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:٠٦ م

عمدة طهران يشكر الشعب والحكومة والمرجعية العراقية على حسن ضيافة زوار الاربعين

عمدة طهران يشكر الشعب والحكومة والمرجعية العراقية على حسن ضيافة زوار الاربعين

عبر عمدة طهران، علي رضا زاكاني، عن شكره للشعب العراقي النبيل والمعنيين العراقيين على حسن الضيافة و الإجراءات الأربعينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عمدة طهران، علي رضا زاكاني، قال في بيان: "اشكر الشعب العراقي النبيل والمرجعية الدينية البصیرة والجهات المعنية العراقية الخدومة باعتبارهم المضيفين الرئيسيين لهذا الحدث العالمي".

وثمن حسن الضيافة والتخطيط المتواصل والشامل لاصحاب المواكب العراقية والشعب المدرك العاشق لهذا البلد العظيم والجهات المعنية لا سيما محافظي النجف الاشرف والكربلاء المقدسة والحشد الشعبي الجبار والمرجعية الدينية العراقية، قائلا: "كلهم -حفظهم الله- مهّدوا الطريق لكي تتم هذه المسيرة الكبرى بالاجواء الحسینية الطيبة، اشكر جميع الاعزاء وجزاهم الله خير الجزاء بفضله وكرمه".

/انتهى/

رمز الخبر 1926601
https://ar.mehrnews.com/news/1926601/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات