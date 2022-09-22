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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:٣١ م

على هامش الاستعراض العسكري لأسبوع الدفاع المقدس؛

اللواء باقري: مناورات بحرية مشتركة ستجرى بين إيران وروسيا والصين

اللواء باقري: مناورات بحرية مشتركة ستجرى بين إيران وروسيا والصين

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، عن إقامة مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في خريف العام الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش الاستعراض العسكري الذي أقيم اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية لأسبوع الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980- 1988)، قال اللواء باقري: نحن ناشطون في المياه الدولية الحرة والتصدي لقراصنة البحر وتوفير الامن لسفننا وناقلاتنا النفطية ولنا كذلك علاقات متنامية في مجال الدبلوماسية الدفاعية مع الكثير من الدول الجارة والاقليمية.

واوضح بان للقوات المسلحة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع هذه الدول في العديد من مجالات التدريب والمعدات ونقل الخبرات والمناورات المشتركة وقال: سننظم مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين شمالي المحيط الهندي في فصل الخريف القادم.

وأضاف: من المحتمل ان تشارك في المناورات ايضا دول مثل باكستان وسلطنة عمان وعدد من الدول الأخرى.

وقال اللواء باقري: ان كل هذه الامور تشير الى ان علاقات والتعاون والصداقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعديد من دول المنطقة والعالم متنامية. 

/انتهى/

رمز الخبر 1926687
https://ar.mehrnews.com/news/1926687/

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