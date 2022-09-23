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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٣ م

فجر اليوم؛

الآلاف من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

الآلاف من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مقدسية، أن آلاف من المواطنين احتشدوا في باحات المسجد الأقصى المبارك في ساعات الفجر الباكر من أجل أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

 وكان قد وصل الآلاف من المواطنين إلى الأقصى منذ أمس؛ لأداء صلاتي الفجر والجمعة اليوم في الأقصى، بهدف افشال مخططات المستوطنين المتطرفين الذي يحاولون الدخول للأقصى و"النفخ في البوق".

 وصدرت العديد من الدعوات المقدسية في الأيام الماضية للرباط والصلاة في المسجد الأقصى الذي يحاول المستوطنون المتطرفون اقتحامه لإقامة "تقاليد توارتية" تتزامن مع الأعياد اليهودية. 

/انتهى/
رمز الخبر 1926696
https://ar.mehrnews.com/news/1926696/

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